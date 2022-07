1 I rapporti tra Dayane Mello e Rosalinda

Dayane Mello a inizio 2022 aveva parlato del suo rapporto con Rosalinda Cannavò. Le due ex amiche non si parlavano già da un po’ di tempo e la modella aveva risposto a una domanda che le chiedeva se avrebbero mai fatto pace: “Se un giorno farò pace con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere mia amica? Io credo di no“.

In merito alle “Rosmello” aveva aggiunto: “Quello è il vostro pensiero e la vostra preferenza, però ricordati che noi siamo due. Questa è la mia vita, la mia esperienza e il mio lavoro. Quello è già il passato, andate avanti e non state a creare una storia d’amore, perché non è mai esistita e non esisterà mai, magari solo nella vostra testa“.

In queste, però, sembra esserci stato un cambio di direzione. a rivelarlo è stata Dayane Mello stessa nelle sue Stories di Instagram. Una fan, infatti, le ha scritto: “Ma perché non parli più con Rosalinda? Avete dei rancori?“. e l’altra ha risposto: “Chi ha detto che non parliamo?“. Una replica che ha stupito tutti. Che abbiano trovato un modo per riallacciare i rapporti? Questo sorprenderebbe soprattutto dopo la diffida che Dayane ha fatto verso Rosalinda e Gabriele Parpiglia.

Il motivo sarebbe legato al fatto che l’attrice e il giornalista hanno parlato a lungo delle presunte molestie subite nel reality La Fazenda. La modella ha sempre negato di aver subito tutto questo. In risposta il giornalista ha quindi affermato di aver querelato la Mello. Ma Rosalinda non aveva ancora parlato esplicitamente. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni in merito. Continuate a leggere…