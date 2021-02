1 L’ammissione Dayane Mello

Siamo nel pieno della puntata del Grande Fratello Vip, quando Alfonso Signorini ha deciso di affrontare un argomento spinoso di questi mesi: il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. In tanti si sono spesso chiesti il perché dell’eccessiva gelosia da parte della modella nei confronti dell’attrice ed è spesso stata giudicata.

Noi in tempi non sospetti vi abbiamo spesso parlato e abbiamo fatto fede ad alcune importanti dichiarazioni fatte da Dayane Mello nel corso di questi cinque mesi, che hanno lasciato intendere che da parte sua ci fosse un interesse che andasse ben oltre l’amicizia. In un lungo confessionale, ma anche stasera, anche a seguito dei recenti scontri, la modella ha avuto il coraggio di ammettere a sé stessa e al pubblico di provare dei sentimenti molto profondi:

“È nato un amore da parte mia e sono convinta anche da parte di Rosalinda, ma non è sbocciato per paura. Io sono già stata innamorata di una donna, sono già stata a letto con uomini e donne. So che Rosalinda ha la sua curiosità ed io ho le mie esperienze… Era amore, non era amicizia. Ma, non me la sento”, ha dichiarato Dayane Mello, parole ripetute anche durante la messa in onda. Tornata in salone la gieffina ha avuto un confronto proprio con la Cannavò…

È nato un amore da parte mia. Non sbocciato "per paura di".

"Perché io la amo". #GFVIP pic.twitter.com/O9h7ot04hs — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2021

Ma in tutto ciò quale sarà stata la reazione da parte di Rosalinda Cannavò, che ha da poco intrapreso una relazione con Andrea Zenga? Ecco le parole dell’attrice nei confronti di Dayane Mello:

“Dayane, non finisci mai di stupirmi. Ti voglio bene un sacco e non mi aspettavo quelle parole. Ti ho sempre detto che era amore e sono convinta che sia tutt’ora amore. Mi dispiace se non sono riuscita a capire cosa provavi… Lo sai, io mi innamoro più della testa che del sesso ed io in qualche modo ti ho amato e ti amo. E non fare più la monella con me. Non mi sono accorta di niente, mi dispiace molto”.

Ora capisco tante cose, dato che prima non le capivo granché. Ti chiedo ancora scusa se non me ne sono mai accorta, perché ci siamo sempre dette che eravamo amiche”.

Ha concluso Rosalinda Cannavò, che ha detto di essere rimasta sorpresa. Ancora una volta Dayane Mello ha sorpreso tutti e ha messo di essere innamorata di lei. Che succederà ora? Le Rosmello avranno mai un futuro insieme?