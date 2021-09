1 Dayane Mello parla di Tommaso Zorzi

Dayane Mello sta proseguendo il suo percorso all’interno del reality brasiliano La Fazenda, che in italiano sarebbe il nostro “La Fattoria“. Nel corso di una conversazione con un’altra concorrente ha fatto riferimento a Tommaso Zorzi e all’edizione del Grande Fratello Vip nella quale hanno gareggiato insieme. Nel video qui sotto, inoltre possiamo vedere le sue dichiarazioni. Nella descrizione leggiamo: “Dayane dice che in Italia lei è più famosi di Tommaso Zorzi“:

[…] Un percorso che ho fatto lì per sei mesi. Sono arrivata alla finale, va bene? Il vincitore non è più famoso di me, capisci? Sono diventata più famosa. Sono diventata molto famosa. Ma perché? Perché le persone si sono identificate con la persona che sono. Non perché ero lì per vincere il premio finale. Capisci? Questo per me è gratificante.

Nella giornata di ieri, poi, Tommaso Zorzi ha in parte menzionato quanto detto da Dayane Mello, anche se in realtà ha parlato poi di altro. Anche se sempre parlando dell’ex gieffina. Ha, infatti, affermato che non gli interessa ciò che ha da dire la modella sul suo conto nel reality. Ha, però, voluto esprimere la sua solidarietà e vicinanza per quanto riguarda ciò che ha passato qualche giorno fa sempre a La Fazenda.

Nel caso in cui non lo sapeste, infatti, l’influencer ha subito delle molestie da parte di uno dei concorrenti del programma brasiliano. Questo, infatti, dopo una serata di festa ha tentato di baciarla e toccarle il corpo più volte, nonostante lei lo avesse rifiutato in continuazione. Tutto ciò ha scatenato la reazione violenta del ragazzo che ha preso a pugni una porta e ha lanciato un secchio sfiorando Dayane. Andiamo, quindi a vedere le parole solidali di Tommaso Zorzi…