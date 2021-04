1 Dayane Mello parla di Balotelli

Nonostante il GF Vip sia abbondantemente concluso (e Alfonso Signorini sta già pensando al cast per la prossima edizione), non si fa che parlare dei concorrenti che da un mese e mezzo sono tornati alla loro vita quotidiana. Tra essi ad attirare maggiormente l’attenzione è senza dubbio la bellissima Dayane Mello. Definita da tanti la vincitrice morale della trasmissione, nell’ultimo periodo si sta parlando tanto della sua vita sentimentale.

In passato la modella ha avuto una frequentazione con Mario Balotelli, non andata a buon fine. Nonostante tutto, però, i due sembrano essere rimasti in buoni rapporti, anche a seguito dello scivolone fatto nei confronti della modella da parte dell’attaccante durante l’ospitata nel reality show. Da qualche settimana si vocifera un possibile ritorno di fiamma per la coppia. Ma cosa ne pensa la brasiliana di tutto questo?

A fare chiarezza è stata proprio Dayane Mello nel corso di un’intensa e lunga intervista al settimanale Chi, realizzata da Gabriele Parpiglia. Qui la modella ha avuto la possibilità di rivelare cosa c’è davvero tra lei e Mario Balotelli. Ecco cosa ha raccontato finalmente:

“Non sono fidanzata. Sono sola. Non ho avuto tempo di pensare agli uomini”, addentrandosi nel discorso si è poi affrontata la parentesi legata al chiacchiericcio di al calciatore: “Con Mario Balotelli? Boh. Rispondo così, fa anche sorridere. Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze di mentalità, siamo legati. Oggi né io né lui sappiamo cosa vogliamo nella vita, quindi perché dovremmo urlare al mondo cose che non sappiamo? Vedremo…”

Dunque al momento Dayane Mello ha preferito non sbilanciarsi. Ha ammesso, cosa che non ha mai negato d’altronde, di volere molto bene a Mario Balotelli, ma preferisce non dire nulla di più. Ad oggi Dayane è single e si sta concentrando interamente su sua figlia Sofia e sul suo lavoro (pare ci siano vari progetti in ballo). Più chiaro di così!

Tra i tanti argomenti affrontati da Dayane Mello nella chiacchierata al settimanale, immancabile il capitolo sulle Rosmello. Ecco cosa ha detto…