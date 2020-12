1 Dopo essere stato nominato nuovamente da Dayane Mello, Tommaso Zorzi sbotta contro la modella: ecco cosa è accaduto dopo la diretta

Come è ormai ben noto non corre buon sangue tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello. I due, nonostante da ben tre mesi stiano convivendo nella casa del Grande Fratello Vip 5, non hanno ancora trovato un punto di incontro, e attualmente le tensioni sono alle stelle. Solo nel corso della scorsa puntata del reality, la modella ha nuovamente nominato il blogger, sottolineando come quest’ultimo non l’abbia mai cercata. Dopo la fine della diretta così Zorzi si è sfogato a lungo, attaccando duramente la Mello. Queste le sue dichiarazioni su quanto accaduto:

“Mi ha nominato per tre volte di fila. Mi dà fastidio sta cosa, perché io l’ho sempre lasciata fare. Ogni volta che qualcuno fa amicizia con me, le fai una clip su quella persona dicendo che diventa mia amica perché vuole qualcosa da me. Lei non ha mai ammesso l’opzione che una persona è mia amica perché gli sto simpatico, e io non le ho mai detto un c**zo, adesso gliele dico tutte”.

Dayane dice che per la prima volta va una persona per lei nella casa e questo è il modo di comportarsi cdi Tommaso! CHE SCHIFO! SUPERFICIALITA' ED EGOCENTRISMO!🤮#gfvip pic.twitter.com/SCJgidei03 — Anya (@any1_anya) December 22, 2020

Successivamente, spostatosi in camera da letto, Tommaso Zorzi, parlando con Maria Teresa Ruta, ha continuato ad attaccare Dayane Mello, parlando anche di Rosalinda Cannavò e del suo rapporto con la modella. Queste le sue dichiarazioni:

“Ma poi sta cosa che fa con i nuovi arrivati è stupenda, lo fa ogni volta. Li risucchia. In questi rapporti però non tira mai dentro Rosalinda, lei si dovrebbe svegliare. Io le voglio bene e le ho detto che si deve svegliare, perché non è lucida. Non deve farsi influenzare da questo rapporto, a maggior ragione se è solo un’amica. Anche Rosalinda lo dice. Lei è così. Se tu vuoi arrivi a Dayane, ma lei non verrà mai da te. Quindi non mi nominare perché io non vengo da te, perché non sei una persona dalla quale si può venire”.

E niente Tommaso stasera la sta facendo diventare una questione di stato questa storia di Dayane.

A me in tutto ciò mi fa ridere che Dayane dice che lui non vuole conoscerla e T dice che D non vuole conoscerlo.

Da notare Mtr come cerca sempre di buttare merda!

PARTE 1#gfvip pic.twitter.com/qQ5xpZMVKq — Anya (@any1_anya) December 22, 2020

Ma non è ancora finita. Dopo aver attaccato Dayane Mello infatti Tommaso Zorzi ha anche detto la sua su Mario Ermito, che a sua volta ha nominato il blogger.