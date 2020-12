1 GF Vip: Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono state beccate in atteggiamenti intimi? Il web si divide

La crisi tra le Rosmello sembra essere ormai solo un lontano ricordo. Ieri sera Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono distaccate dal resto del gruppo e in sauna hanno risolto i loro problemi, anche con la complicità di Cristiano Malgioglio, aggiuntosi alla conversazione in un secondo momento. Poco dopo le due hanno raggiunto la veranda per poi andar dritte verso il corridoio.

Ad un certo punto Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono allontanate dal gruppo e non sono più comparse nelle inquadrature, tanto che sui social i fan delle due si chiedevano che fine avessero fatto. Improvvisamente, però, le telecamere hanno ripreso, come vedete nel video qui sotto, Cristiano Malgioglio e Stefania Orlando andare verso il magazzino. I due ignari della presenza di Dayane e Rosalinda, hanno trovato la porta semi aperte, ma sembrano essere rimasti sorpresi.

Le telecamere anche stavolta non hanno ripreso come sia successo all’interno della stanza, ma si è sentito soltanto Malgioglio fare una battuta ironica: “Amore potevate flirtare dentro quella lavatrice lì?” ha detto Cristiano, seguito da Stefania che ridacchiando ha risposto: “Infatti”. Dayane Mello e Rosalinda, però si sono distaccate subito e mentre la prima ha fatto finta di nulla riservando parole carine alla sua amica speciale, la seconda è stata rassicurata dalla Orlando, che l’ha abbracciata. Stefania ha subito cambiato discorso, visto l’imbarazzo creatosi.

Ainda presa nesse rolê aqui kkkk pic.twitter.com/ko1LuV4DQE — Furaca🌙 (@McBowan) December 15, 2020

Non è ben chiaro cosa sia accaduto in magazzino, ma il web si è totalmente diviso sulla questione, tra chi sostiene sia successo qualcosa tra i due e chi invece crede le due abbiano semplicemente parlato. A lasciare perplessi i fan, però, è la battuta di Cristiano Malgioglio che si sente nel video e che ha dato di che pensare ai più maliziosi.

Io continuo a guardare il video delle #rosmello nel magazzino perché Rosalinda che si mette a posto l’accappatoio, Dayane che scappa, Malgy che commenta e Rosalinda che abbraccia Stefania

NON ME LA CONTANO GIUSTA #GFVIP pic.twitter.com/Tpsokr5K49 — Eni (@_eni____) December 15, 2020

