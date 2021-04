1 Il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda

Quarta classificata al GF Vip 5, ma una delle protagoniste indiscusse di questa edizione, che lei stessa definisce ‘la migliore’. Parliamo di Dayane Mello. Nel reality abbiamo scoperto la sua parte più forte, ma anche quella più fragile e malinconica. Nel corso della trasmissione la modella ha vissuto vari momenti, tra cui il più terribile con la morte di suo fratello Lucas, che non ha potuto raggiungere in Brasile per via delle restrizioni dovute al Covid.

A starle accanto tutti i suoi compagni di viaggio, che ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente nell’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi, di cui vi proporremo vari stralci. Loro sono stati la sua forza e le hanno dato le giuste motivazioni per andare avanti. Tra i tanti legami creati nella Casa, Dayane Mello ha stretto un rapporto speciale con l’attrice siciliana Rosalinda Cannavò. Le due si sono ritrovate ad essere davvero molto unite, ma ad un certo punto del percorso si sono allontanate, tanto che si pensava addirittura ad un punto di non ritorno per loro.

Alla domanda ‘E con Rosalinda in che rapporti è oggi?’, ecco come ha risposto Dayane: “Amiche di WhatsApp si può dire? Ci sentiamo spesso. Io sono imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice” ha ammesso Dayane, per poi passare proprio al capitolo Rosmello che, come ben sappiamo, ha avuto un impatto mondiale:

“Ma ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle Rosmello, la nostra. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori dalla Casa con una forza così grande che ha superato i confini dell’Italia, toccando il Brasile e il resto del mondo. La gente ha sognato con noi e noi non fingevamo per nessuno. E poi l’amore ha diverse forme: e noi ci siamo amate”.

Ci ha tenuto a precisare Dayane Mello al settimanale Chi. La modella ha ammesso che non avrebbe mai immaginato che le Rosmello avrebbero potuto avere una risonanza così forte…