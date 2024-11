Lacrime ed emozione al Grande Fratello, con il ritorno di Dayane Mello per una sorpresa emozionante all’amica Helena: “Sei la sorella che Dio mi ha dato”.

La sorpresa di Dayane Mello all’amica Helena

Era davvero molto emozionata questa sera Dayane Mello quando si è collegata con Alfonso Signorini in attesa del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, per una sorpresa.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, Yulia sarebbe stata denunciata dall’ex Simone: “Mi ha sfregiato il viso”

Durante l’edizione del GF Vip 5, la modella brasiliana è stata una strepitosa protagonista, che ancora oggi è acclamata e spesso richiestissima come guest star nel programma. Dayane Mello nel programma ha vissuto tanti momenti intensi e un lutto che certamente difficilmente dimenticherà e che ha caratterizzato e segnato il suo percorso nel programma.

Così stasera con grande emozione, Dayane Mello è tornata. L’ha fatto in qualità di ospite per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes, anche lei brasiliana. Sicuramente una persona cara che la gieffina ha bisogno di avere accanto in un momento come quello del Grande Fratello e che sicuramente le darà la giusta spinta per andare avanti.

Dayane ha affermato di essere molto fiera di Helena e tra le lacrime ha ricordato le difficoltà affrontare quando erano appena 17enni: “Mi sei stata vicina nel momento del mio lutto, ci siamo amate e odiate. Sei la sorella che Dio mi ha dato. Sono emozionata di essere qui. Sii forte. Sono fortunata di averti. Avevo un sacco di cose da dirti. Dio mi ha dato il fratello, ma mi ha donato anche lei”.

Helena e Dayane, due amiche, quasi sorelle, che si sostengono e si amano da sempre ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/7JMYYhlAJW — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 26, 2024

LEGGI ANCHE: Alfonso scopre cosa è successo tra Federica e Stefano mentre era in tugurio, Beatrice lo bacchetta

Nel suo discorso Dayane Mello ha invitato la sua amica a ritrovare la giusta serenità. Le ha fatto sapere che anche fuori va tutto bene, pensare al suo percorso e a sé stessa.