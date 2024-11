Secondo quanto si apprende da Biagio D’Anelli e Nuovo TV, Yulia del Grande Fratello sarebbe stata denunciata dal suo ex Simone: “Mi ha sfregiato il viso”.

Grande Fratello, Simone avrebbe denunciato Yulia

Durante la settimana scorsa sul web è circolato un rumor, secondo cui Yulia Naomi Bruschi (attualmente al Grande Fratello) sarebbe stata denunciata dall’ex compagno Simone. Tra loro c’era stato un confronto nella Casa più spiata d’Italia che aveva portato alla rottura definitiva e la ragazza ad avvicinarsi sempre più a Luca Giglioli.

LEGGI ANCHE: Cesara Buonamici dice la sua su Lorenzo Spolverato al GF

Sul suo profilo Instagram di questo ne aveva parlato anche Biagio D’Anelli, che riguardo alla concorrente del Grande Fratello ha fatto sapere che Yulia Naomi Bruschi sarebbe stata querelata penalmente dal suo ex fidanzato:

“Il 12 settembre Yulia Bruschi è stata denunciata dal suo ex fidanzato. La cosa è pubblica e ci sono gli atti e ho letto delle cose. Sembra che lei abbia lanciato un bicchiere in faccia all’uomo. Quindi quando lei uscirà sarà impegnata a difendersi e avrà a che fare con la giustizia per questa brutta storia. La denuncia è stata depositata alla procura di Lucca e lei dovrà spiegare molte cose”.

L’esperto di gossip ha aggiunto che sarebbe stato opportuno informare quindi Yulia Naomi Bruschi, dato che è nella Casa del Grande Fratello.

La conferma da parte di Simone

Sotto al post pubblicato da Biagio D’Anelli, pare peraltro che lo stesso Simone abbia confermato la notizia, scrivendo testuali parole: “Io non so come tu abbia fatto a saperlo, ma è tutto vero“.

L’imprenditore toscano di questo ne ha parlato anche in un’intervista riportata dal settimanale Nuovo TV. Sulla copertina della rivista infatti si apprende quanto segue: “Prima di entrare al Grande Fratello lei mi ha sfregiato il volto”.

In seguito anche il direttore Riccardo Signoretti ha fatto luce sull’accaduto: “Clamoroso al Grande Fratello! Yulia Bruschi è stata denunciata dall’ex compagno Simone Costa. In esclusiva a Nuovo Tv l’uomo mostra la cicatrice sul viso, segno della ferita che, a quanto sostiene, gli è stata procurata dalla gieffina poco prima che lei entrasse nella Casa“.

LEGGI ANCHE: Dayane Mello torna nella Casa e sorprende l’amica Helena: “Sei la sorella che Dio mi ha dato”

Ora resta da capire se il Grande Fratello avrà informato Yulia Naomi Bruschi di quanto accaduto fuori e come si evolverà la situazione. Ovviamente Novella2000.it, resta a disposizione in caso di chiarimenti o rettifiche dai diretti interessati.