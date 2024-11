In questi ultimi giorni al GF, sebbene avesse affermato di voler risolvere i problemi di coppia con Alfonso D’Apice, Federica Petagna ha dovuto fare a meno di lui perché spedito in Tugurio e si è riavvicinata nuovamente al tentatore Stefano Tediosi.

GF, Federica Petagna scatena la gelosia di Alfonso

Solo sabato al GF Federica Petagna aveva affermato che avrebbe voluto continuare a chiarire e appianare le divergenze con l’ex Alfonso D’Apice e tornare a essere così una coppia. Il tutto rifilando un due di picche a Stefano Tediosi, attuale flirt.

Una situazione che sembrava essere chiarita, se non fosse che Alfonso è stato spedito in Tugurio e Federica Petagna si è ritrovata nuovamente ad avere a che fare con l’ex tentatore di Temptation Island con cui aveva intrapreso una frequentazione. E tra loro si sono creati diversi momenti al GF, che hanno inevitabilmente provocato una reazione da parte di Alfonso, che non ha mai gradito fino in fondo la presenza di Stefano. I due si sono confrontati e D’Apice non si è risparmiato:

“Te lo dico in faccia. Sai cos’è? Io ti avevo un po’ creduto, che eri meno falso di quel che pensavo e che forse eri buono. Invece mi sono sbagliato. In sauna pensavo mi avessi mostrato la tua debolezza, invece mi hai preso per il c**o. Avevi detto che la situazione era chiusa dopo Antonio. Però avresti dovuto andare via a sto punto. Abbiamo parlato ma da uomo mi hai preso per il c**o. Giochi bene”, ha detto in diretta al GF.

La critica di Beatrice Luzzi

Dalla sua Stefano ha smentito le parole da parte di Alfonso D’Apice e si è detto invece innamorato della concorrente del GF. Ma Federica Petagna in tutto ciò? Lei ha seguito dal confessionale l’accaduto e solo dopo si è confrontata con l’ex. Ha detto che lei preferirebbe un altro modo di parlare da parte di entrambi. Nel frattempo però Beatrice Luzzi non si è risparmiata:

“L’intruso è Alfonso e dovrebbe mettersi da parte e fare un passo indietro. Non puoi telecomandare chiunque, dovresti essere rispettoso di Federica. Devi accettarlo, è una donna libera. La verità è che se c’è controllo non c’è amore”, ha detto l’opinionista del GF.

La collega Cesara Buonamici invece sembra pensarla diversamente: “Alfonso in vantaggio, ha una passione incredibile che a mio parere a Federica piace. Secondo me il tuo problema è che non le dai fiducia e nessuna donna può accettarlo”.

Alfonso ha affermato che in realtà lui si fida di Federica Petagna e gliel’ha detto durante il loro confronto: “Io ti ho creduto. Mi sentivo in diritto di essere geloso che tu giocavi con lui e per questo mi sento così. Non ti tengo vincolata a me. Mi avevi detto che avresti chiuso con lui, poi scopro che in realtà non era così”.

A questo punto Federica Petagna ha fatto sapere che Alfonso la protegge da qualsiasi cosa: “Devo capire bene quello che provo e scelgo di stare con me stessa”, ha affermato stasera al GF.