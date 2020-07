Daydreamer quando finisce? Mediaset prolunga la messa in onda

1 Dato l’enorme successo, Mediaset ha deciso di prolungare la messa in onda di Daydreamer, che non terminerà a settembre. Ma quando finisce dunque la fiction?

È ormai trascorso poco più di un mese da quando su Canale 5 ha debuttato Daydreamer – Le Ali del Sogno, la nuova serie con protagonista Can Yaman. Naturalmente proprio la presenza dell’amatissimo attore turco ha fatto sì che la fiction turca decollasse in termini di ascolti, e il successo è stato pazzesco. Ad oggi lo show è seguitissimo ed è indubbiamente uno dei programmi di punta dell’estate. Tuttavia in molti si stanno già chiedendo quando finisce la serie. Come è noto infatti la fiction va attualmente in onda nella collocazione che durante l’anno appartiene a Uomini e Donne. Ci si aspettava dunque che con l’arrivo di settembre e con l’inizio della nuova stagione televisiva, lo show con Yaman si concludesse.

Tuttavia pare che le cose non stiano così. Dato l’enorme successo infatti pare che i vertici Mediaset, come svela TvBlog in esclusiva, stiano pensando di allungare la messa in onda della serie, che non terminerà a settembre. Ma quando finisce dunque Daydreamer e cosa accadrà ai nuovi episodi? Questo quello che si legge sul noto portale:

“Blogo è in grado di anticiparvi che Daydreamer non si concluderà a settembre, come inizialmente poteva sembrare. La versione che stiamo vedendo è stata infatti montata in modo tale che dai 51 episodi originali e trasmessi in Turchia dal giugno 2018 all’agosto 2019 se ne ricavassero di più. Ci risulta che il numero complessivo di episodi si aggiri intorno ai 150 (forse qualcosa di più), ognuno della durata di circa 40 minuti: impossibile, quindi, trasmetterli tutti quest’estate. Cosa ne sarà, quindi, di Daydreamer dopo settembre? Al momento Mediaset non ha preso nessuna decisione in merito, ma quel che è certo è che non basterà questa estate per vedere la conclusione delle avventure di Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir). Come e quando proseguiranno, per ora, resta ancora incerto”.

Non è ancora chiaro dunque quando finisce Daydreamer, ma sembrerebbe essere certo che la fiction non terminerà a settembre. In attesa di ulteriori news, rivediamo i gossip sulla presunta partecipazione di Can Yaman ad un noto reality italiano.