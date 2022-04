I Dear Jack tornano con un nuovo nome ad Amici: ecco perché si sciolsero

1 Il ritorno del Dear Jack

Qualche giorno fa è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando: Alessio Bernabei e i Dear Jack si sono finalmente riuniti dopo quasi 7 anni! Il gruppo, che sarà ospite della quinta puntata del Serale di Amici 21, ha però deciso di cambiare nome in Follya e ha appena pubblicato il suo ultimo singolo, Morto Per Te. Ma perché Alessio e i suoi amici nel 2015 si sciolsero? Andiamo a rivedere tutto quello che è accaduto.

Come è ben noto il pubblico ha fatto la conoscenza della band ad Amici, e ben presto i 4 musicisti ottennero un successo incredibile. Dopo la fine del talent show il gruppo ha pubblico due album in studio, che hanno venduto migliaia di copie. Poi la partecipazione al Festival di Sanremo 2015, un tour sold out in tutta Italia e due live evento al Forum di Assago e all’Arena di Verona!

A un tratto però le cose sono cambiate e Alessio Bernabei a settembre 2015 annunciò l’addio ai Dear Jack, a causa di alcune incomprensioni col gruppo, e tra loro non mancarono diverse frecciatine. Il cantante diede così il via alla sua carriera solista, tuttavia in queste ultime settimane è accaduto l’impensabile. Alessio si è infatti riavvicinato ai suoi amici, e i 4 hanno così deciso di tornare insieme, stavolta però col nome di Follya.

Inizia un nuovo capitolo dunque per la band, che senza dubbio ci regalerà grandi emozioni. Intanto solo lo scorso anno Alessio, nel corso di una lunga intervista, ha svelato i reali motivi che lo spinsero a lasciare il gruppo. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.