1 Deddy in tendenza su Twitter

Nelle ultime settimane si è parlato spesso di Deddy. Come sappiamo infatti dopo la fine della chiacchierata relazione con Rosa Di Grazia, terminata dopo la fine di Amici 20, il cantante è finito più volte al centro del gossip e del pettegolezzo. Solo da qualche tempo infatti l’artista è stato avvistato insieme a Mariasole Pollio e fin dal primo momento si è parlato di presunto flirt. I due così hanno deciso di uscire alla scoperto, confermando in qualche modo il loro legame.

Tuttavia adesso pare che le cose siano già cambiate. Deianira Marzano ha infatti parlato di crisi per la coppia e sembrerebbe che i due si siano già lasciati, nonostante non sia arrivata alcuna conferma in merito. Nel mentre come se non bastasse in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Stanotte infatti Deddy è finito in tendenza su Twitter con “Deddy è cornuto”. Ma cosa è accaduto e perché gli utenti si sono scatenati sul noto social? Andiamo a scoprirlo. Tutto è iniziato quando in una room di fan del cantante, alcune utenti hanno insinuato che la Pollio avesse tradito Dennis. A quel punto tra le follower c’è stata una vera e propria lite e le sostenitrici più accanite dell’ex volto di Amici di Maria De Filippi hanno deciso di mandare in tendenza il nome del cantante.

