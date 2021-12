1 Mariasole Pollio e Deddy non stanno più insieme?

Diversi mesi fa era giunta la notizia secondo la quale Deddy e Mariasole Pollio si stessero frequentando. I due, infatti, erano stati visti a cena insieme. A rivelarlo Amedeo Venza su Instagram: “Svelato l’arcano! Deddy ultimamente è spesso con Mariasole Pollio (che non so manco chi sia). Comunque, poco fa entrambi hanno postato la foto mentre erano in un ristorante, fatalità lei l’ha tolta mentre Deddy no…!“. A poca distanza dai fatti, poi, qualcuno sul web ha rivelato di averli visti baciarsi per strada, anche se non sono riusciti a scattare una foto.

In seguito, poi, la coppia o presunta tale si è mostrata sui social più affiatata che mai. Oggi, però, pare che tra i due l’amore sarebbe già finito. A rivelarlo ci ha pensato Deianira Marzano tramite i suoi profili social: “Anche perché è un momento di crisi e non sanno se torneranno insieme o meno. Da fonti certe Deddy e Mariasole non stanno più insieme. Ultima news: per non dare nell’occhio si sono messi d’accordo di riseguirsi. Almeno finché lui non termina i concerti“. Le cose stanno andando davvero così? Non possiamo saperlo. Poche ore fa, però, l’influencer è tornata sull’argomento e ha scritto:

Persone vicine di famiglia mi hanno detto che per ora si sono lasciati e non sanno se torneranno insieme. Anche perché non sanno, nell’eventualità finisca definitivamente, come comunicarlo ai fan e gestire questa cosa. Evitando che questo possa nuocere anche lavorativamente a lui a livello di visibilità. Anche per questo, dopo quello che ho detto ieri, si son rimessi subito il segui.

Vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro a Mariasole Pollio e a Deddy. Andiamo, adesso, a rivedere alcune dichiarazioni che il cantante ha rilasciato nell’ultimo periodo. Continuate a leggere…