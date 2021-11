1 Deddy e Mariaole Pollio ancora insieme

Dopo i rumor, Deddy e Mariasole Pollio sembrano fare sul serio e si sono mostrati felici sui social. La conoscenza tra il cantante e finalista di Amici 20 e l’attrice/conduttrice è avvenuta nel corso dell’estate. La Pollio è stata tra le conduttrici dei Battiti Live, l’evento estivo legato al mondo della musica e tra i tanti ospiti delle serate c’era anche l’interprete de “Il cielo contromano“. Nei primi giorni si è parlato però solo di un’amicizia tra Mariasole e il ragazzo, tanto che quest’ultima era stata avvistata più volte in compagnia di un altro “ex amico” di Maria De Filippi, Aka7even.

Con il passare delle settimane però il gossip è iniziato a circolare, fino a qualche giorno fa. A riportare l’accaduto è stato Amedeo Venza che, attraverso il suo profilo Instagram, ha riportato alcune segnalazioni delle sue follower che avevano beccato i due insieme per le strade di Napoli. A confermare il tutto anche Deianira Marzano, che ha a sua volta mostrato foto rubate da passanti e che mostrano Deddy e Mariasole Pollio fianco a fianco. Nel frattempo a questo rumor si è aggiunto un altro tassello, questa volta inserito dai diretti interessati.

Nelle scorse ore la conduttrice ha infatti postato questo video che la ritrae proprio tra le braccia del cantante. I due sono insieme a un evento e, secondo i più, questo è stato il loro modo di uscire allo scoperto. Negli scorsi giorni Mariasole è stata purtroppo presa d’assalto da numerose critiche e, ancora più grave, minacce di morte da parte di alcune fan che sognano di rivedere Deddy ancora insieme alla sua ex, la ballerina Rosa Di Grazia.

Dal lato suo, quest’ultima non ha commentato gli ultimi gossip ma è sua volta finita al centro di uno. Secondo quanto vi abbiamo riportato negli scorsi giorni, Rosa starebbe infatti frequentando un (ormai ex) amico del suo ex fidanzato. E’ davvero questa la verità? Sarà soltanto il tempo a dircelo.