Sono ormai settimane che si parla della presunta fine della relazione tra Deddy e Rosa Di Grazia. Come è ormai ben noto infatti dopo la finale di Amici 20 il cantante e la ballerina non si sono ma più mostrati insieme, e diversi atteggiamenti schivi dei due hanno fatto ipotizzare che la coppia si fosse lasciata. Solo qualche giorno fa come se non bastasse Rosa, tornata sui social dopo una lunga assenza a causa di alcuni problemi riscontrati col suo account, ha spiegato perché ha deciso di non parlare più di Dennis, dando delle motivazioni più che valide. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Il mio ‘deviare’ determinati argomenti, sebbene leciti, per il semplice fatto che preferisco affrontarli io in prima persona a tempo debito. Sono qui per parlare in primis di Rosa, e condividere insieme a voi il mio mondo, il mio sogno e ciò che di bello il futuro mi riserva. Nonostante questo non sarà mai abbastanza un semplice grazie per tutto il supporto e affetto dimostrato nei miei con fronti, ne sarò sempre grata!”.