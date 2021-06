Rosa Di Grazia spiega perché ha deciso di non parlare più di Deddy

1 Le parole di Rosa Di Grazia

Da giorni come sappiamo al cento del gossip e dell’attenzione mediatica ci sono Rosa Di Grazia e Deddy. I due, che si sono conosciuti ed innamorati ad Amici 20, dopo la fine del talent show hanno smesso di mostrarsi insieme e a quel punto sono iniziate le voci in merito ad una presunta rottura. Tuttavia né la ballerina né il cantante hanno voluto commentare i pettegolezzi, e proprio quest’ultimo in diverse occasioni è apparso schivo nel rispondere a domande dirette su Rosa. La Di Grazia nel mentre da qualche ora, a seguito di alcuni problemi riscontrati col suo account, è tornata sui social, e nel corso di una diretta con Martina Miliddi non è mancata una reazione epica a chi le ha chiesto del suo fidanzato.

Adesso come se non bastasse, come riporta Webboh, Rosa Di Grazia ha spiegato perché ha deciso di non parlare più di Deddy. La ballerina ha ammesso di voler tenere riservato il tutto, e di voler affrontare certe questioni da sola, senza finire al centro dell’attenzione. Queste le sue dichiarazioni:

“Il mio ‘deviare’ determinati argomenti, sebbene leciti, per il semplice fatto che preferisco affrontarli io in prima persona a tempo debito. Sono qui per parlare in primis di Rosa, e condividere insieme a voi il mio mondo, il mio sogno e ciò che di bello il futuro mi riserva. Nonostante questo non sarà mai abbastanza un semplice grazie per tutto il supporto e affetto dimostrato nei miei con fronti, ne sarò sempre grata!”.

Cosa starà accadendo dunque tra Rosa Di Grazia e Deddy? I due si saranno davvero lasciati oppure il cantante e la ballerina si stanno frequentando di nascosto? In attesa di saperne di più, pare che qualche ora fa a confermare la fine della storia sia stato lo stesso Dennis. Rivediamo cosa è accaduto e le sue presunte parole.