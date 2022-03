Ieri sera a tornare per l’ennesima nella casa del Grande Fratello Vip 6 è stato Alex Belli, che ha avuto un faccia a faccia con Soleil Sorge. Delia Duran nel mentre ha assistito all’incontro dalla camera, senza poter avere dunque un contatto con suo marito. Poco dopo l’eliminazione dell’ex corteggiatrice però la modella si è sfogata con Barù, e ha svelato cosa farebbe se il suo matrimonio con Alex dovesse finire. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Soffrire in quel modo per Alex da un certo punto di vista mi ha fatto crescere. Se un domani non staremo più insieme non soffrirò più come prima. Non muoio più per lui. Ero in un tunnel senza uscita pochi mesi fa. Invece stando qui ho capito tante cose e sono cambiata. Io lo amo, però se non è destino me ne farò una ragione. Sono super felice però di aver fatto questo percorso, perché mi è servito tanto. Alex si doveva fermare prima e non arrivare a quel punto. Facendo così mi ha mandata in confusione e ho riflettuto molto. Lui non ha fatto solo una dinamica finta con Soleil, era tutto vero, per questo sono andata in tilt e ho messo tutto in discussione”.