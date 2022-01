1 Il passato di Delia Duran a Miss Venezuela

Delia Duran è entrata come concorrente del Grande Fratello Vip 6 per cercare un confronto con Soleil Sorge e cercare di sistemare il suo matrimonio con Alex Belli. La storia su questo triangolo ormai la conosciamo tutti anche se qualcuno sostiene che si tratti di una messa in scena. La nuova vippona l’abbiamo già vista in TV nel 2019 a Temptation Island Vip con l’attuale marito.

Da giovane ha debuttato all’interno di telenovelas venezuelane come attrice. Una volta arrivata in Italia, poi, si è dedicata all’attività di modella. Forse non tutti sanno che quando ancora abitava nel suo Paese d’origine ha partecipato al concorso Miss Venezuela. A riportare la notizia anche il profilo Instagram Trash Culturale, il quale ha pubblicato delle foto esclusive di quei tempi (clicca QUI per vederle). Vediamo Delia totalmente diversa rispetto a oggi. A partire dal colore dei capelli, in precedenza biondi. Non sappiamo quanti anni avesse.

Le immagini mostrano Delia Duran in costume da bagno o in posa in scatti più professionali. Vedremo presto e questi scatti verranno commentati da lei stessa in una delle prossime puntate del GF Vip. Questa esperienza le sta servendo per aprirsi, sfogarsi e capire diverse cose su di lei e sul marito. In questi giorni, infatti, si è lasciata andare a delle confidenze con Soleil:

Quando è uscito dal GF Vip, la prima settimana si è comportato una meraviglia e mi ha chiesto scusa. Infatti siamo andati a Verissimo e ho detto anche lì che l’avevo perdonato. Ha chiesto perdono per gli sbagli che aveva fatto, però non mi aveva detto che era innamorato di te. Mi ha soltanto detto ‘sono caduto in una tentazione’. Io ho scoperto oggi quando tu hai detto che lui sotto le coperte ti ha detto ‘ti amo e sono innamorato di te’. Lui non mi aveva detto nulla di questo, te lo giuro su mia madre. Per questo sono in confusione adesso. Le parole sono più forti dei fatti sotto le coperte.

Continua…