1 Il presunto piano di Alex Belli

Le vicende tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge continuano all’interno del Grande Fratello Vip. Da mesi ormai se ne sta parlando e la storia continua ad appassionare il pubblico visti i continui colpi di scena. Una fonte anonima, però, ha rivelato al settimanale Nuovo TV che la trama sarebbe già scritta. Andiamo a leggere le parole riportate anche dal sito Blogtivvu:

Il copione è chiaro. Vedrete, la modella si avvicinerà gradualmente a Soleil Sorge, la donna che qualche mese fa ha fatto prendere una sbandata a suo marito Alex Belli. Delia appianerà le divergenze, diventerà amica della Sorge e getterà le basi per un triangolo amoroso che stuzzicherà Alex e l’interesse del pubblico.

Succederà davvero come riferito da questa fonte? Lo scopriremo molto presto. Nel frattempo, però, questa persona ha anche rivelato quale sarebbe il desiderio di Alex Belli: “L’idea di un grande letto e di una casa dove vivere con la moglie Delia e con Soleil fa impazzire Alex […] Se lo richiede lo share il teatrino è servito!“. Si parla, quindi, di ‘teatrino‘, una messa in scena creata soltanto per far parlare di loro. Ovviamente non sappiamo se sia davvero così, si tratta soltanto di indiscrezioni. Non abbiamo nemmeno prove per sostenere la veridicità di queste informazioni.

Nella prossima puntata, probabilmente, non vedremo Alex perché è volato lontano dall’Italia. Tutto, quindi, è nelle mani di Delia e Soleil. Vedremo come gestiranno la situazione da sole senza la presenza del gieffino in studio. Nel frattempo un ex concorrente ha fatto delle rivelazioni su Belli e ha raccontato cosa fa durante la pubblicità. Continuate a leggere per saperne di più…