1 La frase choc di Delia Duran ad Alex Belli

I colpi di scena al Grande Fratello Vip non finiscono mai e uno di questi ce l’ha regalato ieri Delia Duran quando si è presentata nella Casa per lasciare Alex Belli, il quale a sua volta ha infranto il regolamento e dunque è stato squalificato dal gioco (o dal game come direbbe lui).

Durante l’incontro tra Delia Duran e Alex Belli, forse vi è sfuggito un particolare. I più attenti hanno notato subito l’accaduto e segnalato anche sui social. Mentre Alfonso Signorini parlava di quanto appena accaduto con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ha tenuto l’audio aperto in Casa per dare la possibilità ai diretti interessati di replicare. Nel mentre i due, forse consci del fatto di non essere sentiti, hanno continuato a confrontarsi.

A un certo punto Delia Duran ha fatto riferimento a quello che è accaduto tra Alex Belli e Soleil Sorge sotto le coperte più e più volte. Lei gli ha fatto notare che si è capito chiaramente come si siano spinti oltre: “Quella cosa che hai fatto sotto le coperte l’hanno vista tutti. Si è visto ti ho detto! Hai tr****to c**o de tu madre. Sì, si vede tutto Alex. Questa roba qui è grave“. Ecco la frase choc incriminata da questo video che, forse, non hai sentito…

Un’accusa a cui Alex Belli ha tentato di replicare a modo suo, senza però convincere Delia Duran, certa di quello che ha visto perché ‘ci sono le immagini a dimostrarlo’, ha fatto notare. Il faccia a faccia tra i due è stato davvero accesissimo. Andiamo a ripercorrere quei momenti e le parole dette dalla modella a suo marito e a Soleil Sorge…