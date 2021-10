1 Delia Duran concorrente del Grande Fratello Vip?

Alex Belli è dentro la casa del Grande Fratello Vip ormai da diverse settimane e il magazine di Alfonso Signorini, ovvero Chi, ha voluto intervistare la moglie Delia Duran. Già in passato quest’ultima si era fatta sentire sui social per andare contro a Sophie Codegoni, in quanto l’aveva vista un po’ troppo vicina al marito. Tornando a parlare della sua gelosia, quindi, a rivelato quanto segue. Ecco, infatti, le sue parole come riportate anche da Isa e Chia:

Ci sono ragazze molto belle e capisco che gli uomini siano sensibili. Lo sono anche io come donna. Per dire, Soleil mi piace moltissimo o anche Sophie. Però nessuna per ora mi dà fastidio perché non vedo malizia né da parte loro né da parte di Alex. Alex è il sogno di ogni donna. Ha tutto: è il più bello, è sexy, ha una voce pazzesca… Basterebbe guardarlo per innamorarsene. Poi se ti parla o se canta per te perdi completamente la testa. Io l’ho persa e capisco chi mi invidia.

Delia Duran, poi, ha commentato una sua eventuale partecipazione al Grande Fratello quest’anno, insieme al marito Alex Belli. La sua risposta è stata molto chiara:

Credo di no. Questo è il suo percorso e io non voglio interferire troppo. Sta facendo un’esperienza di vita bellissima, che è un gioco, ma anche un lavoro. Mischiarlo alla nostra vita privata potrebbe essere molto pericoloso. Poi abbiamo già fatto Temptation Island e non è stato facile.

In passato hanno parlato di avere un figlio. Delia Duran, quindi, ha fatto ritorno proprio su tale argomento. Andiamo a vedere le sue dichiarazioni in merito…