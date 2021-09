Nonostante Sophie Codegoni non sia ancora entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6, l’ex tronista di Uomini e Donne è già finita al centro della polemica e sta facendo parlare di sé. Dopo aver avuto dei botta e risposta con Soleil Sorge e Andrea Casalino, entrambi concorrenti del reality, stavolta Sophie è finita nel mirino di Delia Duran, moglie di Alex Belli. Ma cosa è accaduto e cosa ha scatenato l’ira della modella? Tutto è iniziato quando nel corso della prima puntata del reality è stata mostrata all’attore una clip in cui si sente proprio la Codegoni puntare ad Alex. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Naturalmente non è tardata ad arrivare la reazione di Delia Duran, moglie di Alex Belli, che sui social ha replicato non solo a Sophie Codegoni, ma ha fatto anche un duro sfogo. Queste le parole della modella:

“Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa? Al mio paese non funziona così. Mio marito è entrato nella casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata da amore. Come ti permetti Sophie Codegoni! Come si permettono le tre “principesse”. Se questa è la piega della trasmissione, entro nella casa e me lo porto via!! Cosi vi faccio vedere di che pasta sono fatte le Venezuelane”.