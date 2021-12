1 La pausa di Delia Duran dai social

Alex Belli, che già qualche tempo fa ha parlato dei suoi forti sentimenti verso Soleil Sorge, nell’ultima puntata in diretta su Canale 5 del reality ha ribadito questo concetto, affermando però di essere innamorato anche della moglie Delia Duran. Ecco, infatti, ciò che riporta anche il sito La Stampa:

Sono andato in difficoltà perché è subentrato qualcosa all’interno del mio cuore. Dal mondo goliardico dell’amicizia c’è stato uno scatto: un emisfero che nessuno di noi riesce a gestire, il magico mondo delle emozioni e dei sentimenti. Sono dentro una bolla che accelera tutto e mi piacerebbe mantenere con Soleil questa libertà di amarci. Perché se c’è una cosa di cui non dobbiamo vergognarci è di amare, soprattutto ora che c’è tanto odio. Delia sa benissimo quanto la amo. Chi ha definito il fatto che uno non possa amare, nonostante ami anche un’altra situazione?

Anche Soleil, poi, in studio con Alfonso Signorini ha spiegato di amare il marito di Delia Duran, ma facendo una precisazione molto importante: “Lo amo come essere umano in generale, come persona e uomo. Mi prendo le mie responsabilità per tutto quello che dico e faccio. So quello che voglio“. In quel frangente la moglie dell’attore non ha commentato. In molti si aspettavano una sua replica e il conduttore insieme ai concorrenti hanno atteso una chiamata che non è mai arrivata. Si è invece fatta sentire sui social nelle ultime ore:

Sono stati giorni complessi. Vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato. Ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare. Di prendermi del tempo per me stessa. Lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa. Hasta luego Milano!

Insomma, Delia Duran ha deciso di allontanarsi dai social e da Alex per il momento. Nonostante gli sia sempre rimasta vicino scrivendogli anche lunghe lettere. Continua a leggere…