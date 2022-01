1 Delia Duran non entra al GF Vip 6?

Da qualche tempo si sta rumoreggiando che Delia Duran potrebbe entrare al Grande Fratello Vip 6. Dopo la partecipazione del marito Alex Belli, infatti, adesso sarebbe il suo turno. Ad anticiparlo, tra gli altri, anche Francesco Fredella de Il Tempo, il quale ha scritto:

Si tratta, per adesso, di un’indiscrezione bomba. Secondo i ben informati, la moglie di Alex Belli sarebbe già in isolamento per entrare nella casa di Cinecittà. Insomma, si tratta di una spifferata che potrebbe cambiare i piani ad Alfonso Signorini. A quanto pare, secondo nostre fonti, Delia sarebbe in quarantena (forse per entrare nella casa). Ed in isolamento ci sarebbe anche Alex Belli – che ieri si è collegato da remoto con Alfonso Signorini. Il motivo legato all’addio allo studio potrebbe essere legato proprio alla volontà di non disturbare l’isolamento che Delia sta facendo.

Inoltre, non molto tempo dopo Deianira Marzano è intervenuta sui social affermando che Delia Duran non sarebbe entrata il 3 gennaio 2022, come da indiscrezioni, perché risultata positiva al Coronavirus. Di lì a poco è arrivata la smentita della diretta interessata, la quale ha scritto su Instagram:

Per quanto riguarda il mio stato di saluto voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività a Covid-19. Tanto più che tale informazione rientra nella mia sfera della privacy personale. E chiunque la violi dando informazion, per di più false e non fondate, ne risponderà legalmente. Voglio tranquillizzare tutti coloro che in tanti mi hanno scritto. Ma sto bene e questo è il mio ultimo tampone negativo! Grazie del vostro affetto.

Fin qui, perciò, Delia Duran aveva tutte le carte in regola per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Pare, però, che le cose sarebbero cambiate un’altra volta. Continuate a leggere per saperne di più…