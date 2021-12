1 Parla Delia Duran

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Delia Duran. Secondo gli ultimi pettegolezzi sembrerebbe che la moglie di Alex Belli tra qualche giorno potrebbe varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 6, diventando una concorrente del reality a tutti gli effetti. Tuttavia poco dopo a intervenire è stata Deianira Marzano, che ha annunciato che l’ingresso della Duran sarebbe slittato, a causa della sua positività al Covid-19. Naturalmente a quel punto in molti si sono preoccupati per lo stato di salute della modella, e non sono mancati numerosi messaggi di pronta guarigione.

Adesso però, a seguito dei pettegolezzi, Delia Duran ha deciso di intervenire per la prima volta. La moglie di Alex Belli con un post sui social ha smentito di essere positiva al Covid, e ha annunciato di essere in ottima salute. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“PER QUANTO RIGUARDA IL MIO STATO DI SALUTE VOGLIO SMENTIRE CHIUNQUE ABBIA MESSO IN GIRO LA VOCE DELLA MIA POSITIVITÀ A COVID-19. TANTO PIÙ CHE CHE TALE INFORMAZIONE RIENTRA NELLA SFERA DELLA PRIVACY PERSONALE E CHIUNQUE LA VIOLI DANDO INFORMAZIONI PER DI PIÙ FALSE E NON FONDATE NE RISPONDERÀ LEGALMENTE. VOCLIO TRANQUILLIZZARE TUTTI COLORO CHE IN TANTI MI HANNO SCRITTO…MA STO BENE E QUESTO È IL MIO ULTIMO TAMPONE NEGATIVO! GRAZIE DEL VOSTRO AFFETTO”.

Che dunque Delia Duran si stia davvero preparando a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 6? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre in queste ore proprio Alex Belli ha deciso di scrivere, tramite noi di Novella2000, una bellissima lettera a sua moglie. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.