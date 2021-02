1 Il fidanzato di Kendall Jenner è Devin Booker

Negli Stati Uniti si sta parlando molto di quella che sembrerebbe esser diventata la nuova coppia del momento. Stiamo riferendoci di Kendall Jenner e Devin Booker. Secondo quanto riportato lo scorso anno da una fonte anonima a US Weekly i due già si stavano frequentando in agosto, ma non sembrava nulla di serio. Lei, a quanto pare, stava messaggiando con diversi ragazzi e non avevano piani a lungo termine. Sembra, però, che adesso le cose stiano cambiando.

Secondo quanto riporta questa volta Entertainment Tonight, un’altra fonte avrebbe rivelato, di recente, che i due si stanno ancora frequentando e uscendo insieme. Qui di seguito, infatti, vi riportiamo le parole usate trascritte anche dal sito Elle:

Stanno ancora uscendo insieme perché prendono le cose con calma. Non ci sono grandi aspettative o impegni pazzi da nessuna delle due parti. Si sono avvicinati molto, ma gli impegni di Kendall sono tanti e Devin la capisce perfettamente. Lei è anche molto indipendente e il tempo libero lo dedica agli amici, alla famiglia e ad avere i suoi spazi.

Fatto sta che la relazione tra Kendall Jenner e Devin Booker sembra confermata dalla una delle Stories postate su Instagram dall’influencer. Qui li possiamo vedere abbracciati come sdraiati sul bancone della cucina mentre si abbracciano divertiti. Lui nasconde la testa, ma sopra il suo corpo notiamo un cuore bianco, mentre sulla felpa il nome del suo profilo Instagram.

Ma chi è il nuovo ragazzo della celebrità? Si tratta di un giocatore di Basket dell’NBA all’interno della squadra dei Phoenix Suns. Nasce nel 1996 ed è figlio di Melvin Booker, che forse gli appassionati conoscono per aver giocato sempre come cestista nell’NBA in Italia, Turchia e Russia. Ma la vita di Kendall Jenner non si ferma solo alla sua relazione con Devin Booker. Infatti, diverso tempo fa ha aperto ai fan le porte della sua casa…