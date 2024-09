Dopo la première al Teatro Romano di Benevento, Diana Del Bufalo annuncia un tour teatrale che la porterà in giro per l’Italia, durante il quale si esibirà con le più belle canzoni Disney.

Diana Del Bufalo pronta per un nuovo tour

Sono ormai anni che Diana Del Bufalo è una delle protagoniste del mondo dello spettacolo italiano. Solo di recente l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è andata in scena con un nuovissimo spettacolo teatrale, intitolato I Sogni Son Desideri, interamente dedicato alle più celebri canzoni Disney. Questa serata evento si è tenuta presso il Teatro Romano di Benevento, tuttavia il pubblico e i fan hanno chiesto a gran voce di poter assistere allo show anche in altre città d’Italia e così poco fa è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando.

Con un post sui social infatti Diana Del Bufalo ha confermato che a dicembre partirà il suo nuovo tour e che lo spettacolo I Sogni Son Desideri arriverà in ben 5 città: Napoli, Roma, Milano, Torino e Padova. Lo show ripercorrerà tramite le più amate canzoni Disney le favole più belle della nostra infanzia. I brani verranno interpretati proprio dalla Del Bufalo, mentre Francesco Pannofino sarà la voce narrante. Sul palco troveremo poi un’orchestra di oltre trenta musicisti, vocal ensemble di quattordici elementi e numerosi performer. In merito Diana ha affermato:

“Siamo riusciti a farci ospitare da queste meravigliose 5 città. Io vi aspetto lì, sono troppo contenta. È uno spettacolo per tutti, giovani, adulti e bambini. Se siete adulti con la nostalgia di Disney questo è lo spettacolo per voi”.

Tutto è dunque pronto per il nuovo tour di Diana Del Bufalo. I biglietti per questi show sono già disponibili e di certo andranno a ruba in breve tempo. Non resta che fare un enorme in bocca al lupo alla cantante, non deluderà le aspettative del pubblico.