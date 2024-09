Stando a un retroscena spuntato in queste ore, sembrerebbe che Carlo Marini, nonostante pubblicamente abbia sempre speso belle parole per Martina De Ioannon, avrebbe sparlato alle spalle della nuova tronista di Uomini e Donne.

Il retroscena su Carlo Marini

Quest’estate a Temptation Island è nato un feeling speciale tra Martina De Ioannon e il single Carlo Marini. I due così, una volta terminato il reality e una volta che l’ex protagonista del programma ha messo un punto alla storia con Raul Dumitras, hanno dato il via a una frequentazione. La conoscenza tuttavia non è durata a lungo e dopo una manciata di giorni la coppia si è allontanata. Qualche ora fa nel mentre Martina è stata annunciata come nuova tronista di Uomini e Donne e sui social, nel corso di una live, è arrivata la reazione di Carlo, che pubblicamente ha speso sempre belle parole per la De Ioannon. Marini infatti ha dichiarato:

“Ci abbiamo provato, usciti da lì vivi in una bolla e non sai fino a che punto quella roba possa o non possa funzionare. Io me la sono vissuta con tutto me stesso, parlo per me. Ho dato tutto quello che avevo, poi sono state fatte delle scelte. Qualcuno ha scelto altro e va bene così. Voglio dire che non parlerò mai male di qualcuno perché ci sta. Va bene così, la vita va avanti”.

In queste ore però è emerso un retroscena inaspettato, che sta già facendo discutere il web. Stando a quanto rivela Deianira Marzano in realtà Carlo Marini avrebbe sparlato alle spalle di Martina De Ioannon. L’esperta di gossip in merito ha dichiarato: “È un bugiardo. Lui ha parlato male di Martina sia con una persona che conosco ex di U&D, che non posso mettere in mezzo, sia con altri, tra cui ex tentatori che fanno tanto gli amici di Martina ma poi fanno il doppio gioco. Carlo stai zitto, che se parlo io meglio di no”.

Naturalmente le parole di Deianira su Carlo non sono passate inosservate e c’è già chi attende una replica da parte dell’ex tentatore.