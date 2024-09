In queste ore è stata annunciata una nuova possibile concorrente Nip del Grande Fratello: Yulia Naomi Bruschi. La presunta gieffina non è estranea al mondo dello spettacolo in quanto ha già preso parte a Temptation Island e Love Island.

Yulia Naomi Bruschi al Grande Fratello?

Nella giornata di ieri, a distanza di una settimana dall’inizio del Grande Fratello, sono stati annunciati i primi concorrenti Vip. Tra questi possiamo citare Jessica Morlacchi, Luca Calvani e le tre ex di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere.

Non sono mancati indiscrezioni nemmeno in merito ai gieffini Nip, tra i quali comparirebbero un modello, una ragazza veneta e Yulia Naomi Bruschi. Forse il nome potrebbe non dirvi nulla, ma stando a quanto appreso da Davide Maggio, quest’ultima ha già partecipato ad altri reality in televisione.

Classe 1998, Yulia è stata tra le tentatrici protagoniste di Temptation Island 2020, durante l’edizione di Alessia Marcuzzi. Qui la produzione l’ha presentata con il nome di Giulia e qualcuno si ricorderà che ha vissuto un avvicinamento con Gennaro Mauro, fidanzato di Anna Ascione.

L’anno seguente poi Yulia Naomi Bruschi è stata vista tra i concorrenti di Love Island, programma condotto da Giulia De Lellis, uscendone fidanzata con Manuel Pirelli. Purtroppo la loro storia d’amore ha avuto vita breve perché lui nel 2023 ha rivelato di avere una relazione con l’ex tronista Alex Migliorini.

Della presunta futura concorrente del Grande Fratello, inoltre, sappiamo che ha origini cubane ma ha vissuto tutta la vita in provincia di Lucca. In passato ha svolto un lavoro nel network marketing ed è appassionata di equitazione. Il suo profilo Instagram ha un seguito di 18mila follower e qui possiamo vedere varie foto mentre si rilassa al mare.

Vedremo se il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia sarà effettivo oppure no. L’appuntamento è per lunedì 16 settembre 2024 solo su Canale 5.