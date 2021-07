1 Diletta Leotta con il rapper Salmo

C’è del tenero tra Diletta Leotta e il rapper Salmo? Alcuni potrebbero pensare di sì dopo una foto pubblicata da lui su Instagram. Ma le cose stanno davvero così? Partiamo dall’inizio e facciamo un passo indietro. Nelle ultime ore, infatti, è apparsa sull’account del cantante una fotografia in cui compare lui con la giornalista sportiva insieme. Seduti vicini, quindi, notiamo due emoticon a forma di cuore al posto degli occhi dell’artista. Alcuni potrebbero dire che tra i due ci sia del tenero.

Quasi sicuramente, però, non è così. La Leotta, infatti, si trovava al Water World Music Festival. Si tratta di un evento per il quale Radio 105, stazione per cui lavora lei, è media Partner. Infatti, nel suo profilo, vediamo tra le Stories proprio la professionista che parla a nome dell’emittente radiofonica. A questa manifestazione, inoltre, sappiamo che era presente anche Salmo, il quale si è esibito con una delle sue ultime canzoni. Questa è stata, quindi, cantata da Diletta e una sua amica.

Nulla di sentimentale tra i due, perciò. Si tratta solo di un’amicizia quella tra Diletta Leotta e Salmo. Quest’ultimo, infatti, ha solo voluto evidentemente scherzare pubblicando lo scatto con la modifica dei cuori. Forse per enfatizzare quanto si ritenesse fortunato a stare vicino a una bella donna come può essere la giornalista. Tutto ciò, però, ci lascia ancora con parecchie domande senza risposta per quanto riguarda la vita sentimentale della telecronista. Sta ancora con Can Yaman?

Diletta Leotta con un noto rapper

Di recente hanno fatto capolino alcune indiscrezioni secondo le quali Diletta e Can non farebbero più coppia fissa. volete sapere da dove è uscito questo rumor? Volete anche scoprire il motivo per il quale i due avrebbero rotto il fidanzamento? Continuate a leggere per saperlo…