1 Diletta Leotta bacia un altro uomo

Diletta Leotta ormai continua a far parlare di sé per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Tutto ha avuto inizio mesi fa quando ha cominciato a girare la voce che si stesse frequentando con il bell’attore turco Can Yaman. Tanto chiacchierata perché, almeno al principio, molti credevano che stessero fingendo di uscire. Poi è arrivata la proposta di matrimonio che lei parrebbe aver rifiutato fino ad arrivare alla presunta rottura quando lei non è partita per la Turchia per conoscere la famiglia di lui. Tutto questo e molto altro lo ha negato nella giornata di ieri, ma oggi sono uscite foto esclusive in cui Diletta Leotta starebbe baciando un altro uomo.

Sempre ieri era uscito lo scoop da parte di Dagospia, secondo il quale la giornalista sportiva si fosse vista per una settimana con Ryan Friedkin, il figlio del proprietario della Roma. Secondo l’indiscrezione, infatti, i due avrebbero lavorato sfogliando gli almanacchi del campionato in un Hotel De Charme della Capitale. Sulle pagine della rivista Oggi, in uscita proprio nella giornata di mercoledì 28 aprile 2021, è venuta fuori un’altra esclusiva. Tra le pagine del settimanale, come riporta sempre Dagospia, si documenterebbe la storia d’amore tra la Leotta e Friedkin.

OGGI dimostra come la love-story, che per Dagospia è tuttora in corso, risalga ad almeno cinque mesi fa. Le foto, infatti, sono del 20 dicembre scorso e non lasciano dubbi: la coppia si abbraccia, si bacia quasi con ferocia.

Questa foto di Diletta Leotta, o almeno di una ragazza molto simile a lei, con un altro uomo sta facendo molto discutere il web. Giusto ieri, infatti, come accennato poc’anzi, aveva scritto un lungo post su Instagram in cui negava tutti i gossip della quale era stata vittima nelle ultime settimane. Per rivedere di cosa stiamo parlando continuate a leggere…