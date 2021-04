1 Lo scoop di Dagospia su Diletta Leotta

Sono ormai diversi giorni che Diletta Leotta è finita al centro del gossip e della cronaca rosa. Come sappiamo infatti si mormora che la chiacchierata relazione tra la conduttrice e Can Yaman sia giunta al termine, e che i due si siano ufficialmente separati. Tutto è iniziato quando proprio l’attore ha deciso di disattivare momentaneamente il suo profilo Instagram, sparendo così dalla circolazione. A quel punto in molti hanno ipotizzato che la causa fosse dovuta ad una presunta crisi con Leotta. Nel frattempo sul web, e non solo, sono spuntate decine di voci in merito alle possibili cause della lite, tuttavia tutte sembrerebbero essere d’accordo una cosa: Diletta e Can si sarebbero lasciati!

Solo qualche giorno tuttavia proprio la presentatrice a Striscia La Notizia aveva fatto chiarezza sulla sparizione dell’attore dai social, facendo intendere che si trattasse di una questione puramente lavorativa. Adesso però a gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato Dagospia. Il ben informato portale ha infatti lanciato uno scoop che riguarda proprio Diletta Leotta, che sta già facendo discutere. Stando a quanto si legge, pare che la conduttrice sia stata avvistata in un hotel di Roma insieme ad un volto noto del calcio. Si tratterebbe di Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma. Ecco quanto si legge su Dagospia:

“SAPETE PERCHÈ DILETTA LEOTTA HA SCARICATO IN FRETTA E FURIA IL TURCOMANNO CAN YAMAN? PERCHÈ SI È DEDICATA AL RIPASSO DEGLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A IN COMPAGNIA DI RYAN FRIEDKIN, FIGLIO DEL PROPRIETARIO DELLA ROMA. PER UNA SETTIMANA I DUE HANNO SFOGLIATO GLI ALMANACCHI DEL CAMPIONATO IN UN HOTEL DE CHARME DI ROMA”.

Lo scoop di Dagospia su Diletta Leotta sta già facendo discutere il web. Naturalmente noi di Novella 2000 siamo a completa disposizione nel caso in cui la conduttrice volesse fare chiarezza sulla situazione e rilasciare delle dichiarazioni ufficiali. In attesa però rivediamo cosa ha svelato qualche giorno fa Santo Pirrotta sulla presunta crisi tra Diletta e Can Yaman.