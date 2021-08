Una polemica investe Diletta Leotta: il motivo

Oggi Diletta Leotta compie 30 anni, ma ieri sera ha festeggiato il suo compleanno con parenti e amici. Unico grande assente, per motivo ancora sconosciuti, era il fidanzato Can Yaman. Non sappiamo se i due si siano lasciati oppure no. Fatto sta che la giornalista sportiva è stata travolta da una polemica questa volta non sulla sua vita sentimentale. Parliamo, infatti, di qualcosa accaduto durante i festeggiamenti. La conduttrice ha pubblicato un paio di fotografie sul suo profilo Instagram e alcuni utenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio che li ha fatti saltare sulla sedia.

Nelle foto, che potete vedere anche cliccando qui, oltre a Diletta Leotta si notato delle ragazze sullo sfondo. Niente di male, normali invitate, potreste pensare. E invece no. Si tratta di alcune donne con dei paralumi in testa. Inutile dire che il web si è letteralmente scatenato e in molti non hanno condiviso questa scelta. Tra i commenti che si possono trovare su Twitter, infatti, alcuni si pongono delle domande e condannano il comportamento:

Una domanda: ma perché? Ma cosa spinge una ragazza che non vorrebbe apparire solamente bella, come lei stesso disse a Sanremo, a fare queste discutibili figure? Una cosa del genere dimostra un perverso gusto del kitsch e non rendersi conto nemmeno del peso delle tue azioni.

D’altra parte, invece, altri non vedono nulla di male in ciò che è successo alla festa di Diletta Leotta, specialmente se queste ragazze hanno scelto di fare ciò e sono state pagate per il lavoro: “Se sono persone pagate e facenti parte di una coreografia più ampia, non vedo lo scandalo […]“. C’è comunque chi parla di oggettivazione del corpo femminile:

Ennesima oggettificazione insulsa delle donne, di pessimo gusto. Tra l’altro lo ha fatto lei e si fa solo polemica, lo avesse fatto un uomo era già alla gogna mediatica, come sarebbe effettivamente giusto.

Diletta Leotta non ha ancora commentato. Voi da che parte state della polemica? Fatecelo sapere e continuate a seguirci per tante altre news.

