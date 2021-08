Da due giorni ormai si parla del concerto organizzato da Salmo e degli assembramenti che ha creato. Lui ha di recente spiegato in che modo ha organizzato l’evento, ha attaccato anche Alessandra Amoroso e ha risposto alle accuse di Fedez, il quale ha replicato a sua volta. Fatto sta che in molti sono andati contro il gesto compiuto dal rapper sardo. Qui di seguito, infatti, potete leggere alcune dichiarazioni di cantanti e vip in generale che hanno commentato la situazione.

Possiamo, per esempio, citare Shade. L’artista ha criticato il comportamento del collega, ma anche chi si è indignato per quanto successo ma non ha disse nulla quando ci fu l’assembramento a seguito della vittoria dell’Italia agli Europei di Calcio. Anche Andrea Delogu, sotto il post pubblicato da Salmo su Instagram ha voluto dire la sua:

Era un concerto senza senso. Per il tuo ego non per andare contro le regole. Poi delle regole per la salute pubblica, per evitare contagi, per non rischiare di dover richiudere. Il tuo nemico chi è? L’infermiere che sta nel reparto rianimazione a cercare di capire come salvare chi è intubato o chi ha a casa persone fragili che rischiano il contagio fino a che l’immunità di gregge non si è raggiunta?

Potevi farti una vacanza e aiutare la tua regione senza volerti sentire uno “contro” perché di gente “contro” in sta situazione di merda non ne abbiamo più bisogno! E per chiudere, se un tuo collega ha fatto tanto non solo per aiutare creando posti letto ma anche per il tuo settore, sarebbe il caso di dire “bravo” o glissare se proprio non te la senti.