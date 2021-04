Diletta Leotta spiega perché Can Yaman si è tolto da Instagram

1 Diletta Leotta sulla sparizione di Can Yaman

Che fine ha fatto Can Yaman? Perché il suo account Instagram è disattivato? Che cosa è successo all’attore turco improvvisamente scomparso dai canali social da un giorno all’altro? L’addio a Twitter era dovuto alle continue offese arrivate da una parte dei suoi fan dopo la notizia della sua storia con Diletta Leotta. Così chi voleva seguirlo lo ha fatto solo su Instagram, dove Can però all’inizio aveva bloccato i commenti proprio per le continue offese.

La scorsa settimana, però, Can Yaman è completamente sparito anche da Instagram, disattivando appunto il suo profilo. Da questo è poi iniziato il gossip sulla fine della sua storia con Diletta Leotta. E la sua scomparsa social è stata da tutti associata proprio alla fine della relazione. In attesa di scoprire su questo argomento tutta la verità, magari dai diretti interessati, sappiamo almeno oggi perché Can si è tolto da Instagram.

A raccontarlo è stata proprio Diletta Leotta ai microfoni di Striscia la Notizia, il cui servizio andrà in onda questa sera, martedì 20 aprile (dopo il TG5). Il programma satirico ha infatti raggiunto la conduttrice sportiva per recapitarle un tapiro d’oro proprio per le notizie sulla sua storia con Can. E in questa occasione, sull’argomento “sparizione dai social di Can”, lei ha dichiarato: “Lui si è tolto dai social per questioni di business”.

Quindi non si tratta di motivi legati all’amore. Non si capisce, per ora, cosa intenda per “questioni di business”, probabilmente quanto accaduto è legato a qualche sponsorizzazione o forse al suo lavoro di attore. Forse nel servizio di Striscia la notizia Diletta Leotta spiegherà meglio cosa è successo. Non ci resta che guardarlo questa sera.

Intanto, parlando di lavoro, ecco quando e come vedremo presto Can sugli schermi TV italiani…