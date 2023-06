NEWS

Nicolò Figini | 29 Giugno 2023

Il racconto di Diletta Leotta

In questi giorni abbiamo parlato di Diletta Leotta perché molto presto darà alla luce il suo primo figlio. Il bambino nascerà grazie alla sua relazione con il compagno Loris Karius, conosciuto a Parigi in un locale: “Quando è entrato lui, Loris, ha illuminato il locale, come se fosse entrato il sole“.

Nel corso di una recente intervista, però, ha affrontato anche un argomento molto più serio. Chiacchierando con la giornalista Simona Marchetti, infatti, ha raccontato di essere stata vittima di molestie da parte di un professore quando era solo una ragazzina:

“In seconda o terza liceo una professoressa mi fece una nota sul registro, perché distraevo la classe. Avevo i leggings e la felpa, cosa che tra l’altro era obbligatoria, perché quel giorno avevamo Educazione Fisica”.

Diletta Leotta ha affermato che molto spesso, anche da adolescente, ha provato imbarazzo e fastidio nell’avere puntati addosso gli occhi sguardi delle persone. A questo punto è entrata ancora più nel dettaglio dicendo che l’insegnante le ha dato uno schiaffo sul sedere seguito da una frase volgare:

“Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente. Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: ‘Mi fai inzuppare il biscotto’.

Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto”.

Alla fine Diletta Leotta si è rivolta al padre, che lavora come avvocato, e quel professore è stato immediatamente mandato via dell’istituto. Questa l’intervista con Il Corriere. Seguiteci per altre news.