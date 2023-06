Monica Bellucci ufficializza la sua relazione con Tim Burton: “Lo amo”

NEWS

Debora Parigi | 29 Giugno 2023

La relazione tra Monica Bellucci e Tim Burton è ufficiale

Da febbraio si parla di una relazione tra Monica Bellucci e Tim Burton. Il tabloid Paris Match aveva infatti immortalato l’attrice e il regista mentre camminavano a braccetto in strada per le vie di Parigi. E li aveva messi in copertina. I due, però, non avevano mai parlato di questo gossip, quindi non avevano né confermato né smentito il rumor.

Ma adesso la Bellucci ha rialasciato un’intervista al magazine Elle France e ha finalmente rotto il silenzio su questa storia. Ecco che veniamo a sapere che è tutto vero: Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia. Proprio l’attrice, alla vigilia della sua partenza per Londra dove inizieranno le riprese del film Beetlejuice 2 diretto da Burton, ha rilasciato delle dichiarazioni che ufficializzano tutto.

“Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l’uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista, inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton”.

Il primo incontro tra la Bellucci e Burton è avvenuto nel 2006 al Festival di Cannes. Ma pare che la scintilla sia scoccata al Lumière Film Festival di Lione nell’ottobre 2022, quando entrambi erano single. Tim dal 1989 al 1993 è stato sposato con l’artista Lena Gieseke, poi ha avuto una relazione con l’attrice e modella Lisa Marie. E infine fino al 2014 è stato fidanzato con Helena Bonham Carter, dalla quale ha avuto due figli, Billy Ray e Nell. Monica è stata sposata per pochi mesi con il fotografo Claudio Carlos Basso. Successivamente ha sposato Vincent Cassel con cui è rimasta per 14 anni fino al 2014. Dal loro amore sono nati due figli: Deva e Léonie. Dopo ha avuto una relazione con l’artista Nicolas Lefebvre (si sono lasciati nell’estate 2019).