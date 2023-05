NEWS

Andrea Sanna | 13 Maggio 2023

Diletta Leotta

Diletta Leotta alle prese con un pannolino

Prove da mamma per Diletta Leotta, che lo scorso marzo ha annunciato la gravidanza, confermando poi si tratterà di una bambina. Ancora non ha scelto il nome (anche sei tifosi del Napoli pare le abbiano dato alcuni suggerimenti) e con il suo compagno Loris Karius vedrà più avanti.

La conduttrice sportiva di DAZN è stata ospite alla Milano Football Week, dove ha parlato di calcio, ma anche di come sta affrontando la maternità. Come riferisce Il Mattino Diletta Leotta sarebbe stata protagonista anche di un simpatico siparietto, quando ha tentato di cambiare il pannolino a un bambolotto. Il tentativo non è andato proprio a buon fine, poiché ha dimenticato di allacciare le alette dell’indumento intimo utilizzato per i neonati.

Nel video in questione con un sorriso Diletta Leotta ha fatto presente di aver commesso questo errore tra una risata e un’altra, ma ci sarà tempo per imparare. In ogni caso durante l’intervista la conduttrice ha spiegato di scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo e lo definisce come un periodo davvero molto bello della sua vita. Di sé dice di essere più sensibile: “Mi emoziono e piango spesso”.

La sua primogenita nascerà ad agosto e lei già la immagina: “Sarà sicuramente bionda come me e il suo papà”, ha detto Diletta Leotta. Lei e il portiere Loris Karius si sono conosciuti in un ristorante di Parigi, mentre lei era in compagnia di alcune sue amiche. Appena l’ha visto, rivolgendosi alle ragazze con lei a tavola ha esclamato che il giocatore sarebbe stato l’uomo della sua vita.

E riguardo al futuro del suo compagno in Italia, Diletta Leotta ha detto: «Non nego che sarebbe bello vederlo giocare vicino a me. Magari intorno a Milano o in Lombardia o in Liguria. Insomma, possiamo spostarci su tutto il Nord Italia, ma anche al Centro o al Sud. Sarebbe molto più comodo rispetto a Newcastle».

Vedremo con la nascita della bambina se ci sarà anche questo cambiamento nella vita di Diletta Leotta e del portiere tedesco, in forza al Newcastle.