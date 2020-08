1 A seguito dei gossip che vedono Diletta Leotta frequentare Zlatan Ibrahimovic, adesso viene fatta chiarezza. Spunta la moglie del calciatore

Da qualche settimana abbiamo appreso della fine della storia tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. I due dopo un lungo amore hanno deciso di prendere strade diverse, tuttavia ad oggi non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto tra i due, che nel mentre hanno chiesto di rispettare la loro privacy. Poche ore fa però è accaduto qualcosa che ha riportato la conduttrice al centro dell’attenzione mediatica. Stando al settimanale Chi infatti, la Leotta starebbe frequentando Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore, che come è noto è sposato da ben 20 anni con l’ex modella Helena Seger, secondo i tabloid svedesi sarebbe in crisi con sua moglie, al punto da presentarsi da single in Sardegna. Questi i retroscena che svela la rivista:

“Diletta e Zlatan si sono conosciuti dopo il lockdown grazie ad un’azienda di fitness che li ha voluti come testimonial. In seguito Chi li ha sorpresi a cena insieme e poi il nulla, fino a quando Diletta è sbarcata in Sardegna con amiche e fratello. Subito dopo in Costa Smeralda è apparso anche Zlatan. I due non erano in casa insieme, ma c’è un ma… Zlatan, accompagnato da un assistente fidato, ha confidato ad un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia. Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single. Una sera, al ristorante Sottovento, si sono palesati con due gruppi diversi. Nessuna foto a testimoniarlo perché, grazie a una telefonata precedente dello staff di Ibra, hanno cenato a porte chiuse nel privè con tanto di bodyguard a proteggere. Poi uscite separate”.

A quel punto il gossip è impazzato e in molti si sono chiesti se davvero Diletta Leotta stia frequentando Zlatan Ibrahimovic. A fare chiarezza adesso ci hanno pensato proprio i tabloid svedesi, che dopo aver parlato di presunta crisi tra il calciatore e sua moglie, ritrattano. In Sardegna infatti a bordo dello yacht sul quale alloggia Ibra è stata avvistata anche Helena Seger, e le immagini paparazzate non lasciano intravedere la presunta crisi di cui si è tanto parlato. Nessun problema dunque, almeno così pare, tra il calciatore e l’ex modella.

La Leotta nel mentre pare sia ancora single, e solo qualche giorno fa stava per beccarsi con Daniele Scardina. Scopriamo di più.