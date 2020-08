1 Secondo le più recenti indiscrezioni, sembrerebbe che Diletta Leotta abbia un flirt con Zlatan Ibrahimovic: i retroscena del loro rapporto

Da ormai qualche settimana è stata ufficializzata la fine della lunga relazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. Nonostante ad oggi non sia ancora ben chiaro cosa sia accaduto tra i due, la conduttrice e il pugile si sono separati definitivamente. Nel mentre proprio la Leotta è già finita al centro dell’attenzione mediatica per via di un presunto flirt con niente che meno che con Zlatan Ibrahimovic. Già qualche settimana fa Diletta e il noto calciatore sono stati beccati a cena insieme, e a quel punto naturalmente il web si è scatenato. In molti hanno infatti ipotizzato che tra i due fosse iniziata una conoscenza, nonostante, come ben sappiamo, Zlatan sia sposato. Ciò nonostante i tabloid svedesi da tempo parlano di crisi per la coppia, e non è escluso dunque che Ibrahimovic sia attualmente single e libero.

Adesso, a seguito dei numerosi gossip, ad intervenire è il nuovo numero del settimanale Chi, che svela in esclusiva tutti i dettagli e i retroscena sul presunto flirt tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, partendo proprio dal momento in cui i due si sono incontrati. Questo quello che riporta la rivista:

“Diletta e Zlatan si sono conosciuti dopo il lockdown grazie ad un’azienda di fitness che li ha voluti come testimonial. In seguito Chi li ha sorpresi a cena insieme e poi il nulla, fino a quando Diletta è sbarcata in Sardegna con amiche e fratello. Subito dopo in Costa Smeralda è apparso anche Zlatan. I due non erano in casa insieme, ma c’è un ma… Zlatan, accompagnato da un assistente fidato, ha confidato ad un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia. Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single”.

Ma non è tutto. In merito al presunto flirt tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, il settimanale Chi aggiunge:

“Una sera, al ristorante Sottovento, si sono palesati con due gruppi diversi. Nessuna foto a testimoniarlo perché, grazie a una telefonata precedente dello staff di Ibra, hanno cenato a porte chiuse nel privè con tanto di bodyguard a proteggere. Poi uscite separate. La notte a cavallo di Ferragosto la Leotta ha compiuto gli anni. Una festa per pochi dove era atteso anche Ibrahimovic. Peccato che il collega al quale giocatore ha chiesto compagnia per non presentarsi da solo abbia rifiutato. Ciononostante la frequentazione fra i due procede alla grande”.

Cosa starà accadendo dunque? Diletta Leotta avrà davvero un flirt con Zlatan Ibrahimovic? Nel mentre sempre Chi ci svela anche alcune notizie su Daniele Scardina, ex compagno della conduttrice. Scopriamo di più in merito.