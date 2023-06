NEWS

Nicolò Figini | 29 Giugno 2023

Joey Di Stefano nel video di Disco Paradise

Joey Di Stefano è diventato molto popolare su TikTok, in particolar modo dopo aver creato una coreografia sulle note della canzone “Bellissima” di Annalisa. Da quel momento in poi è stato al centro dell’attenzione dei social anche per il singolo “Mon Amour” e per una collaborazione con Cricca di Amici 22. Nel mese di maggio, invece, è stato rivelato che avrebbe fatto parte del video di “Disco Paradise“.

Si tratta della canzone estiva che vede la collaborazione tra Fedez, gli Articolo 31 e Annalisa. Ormai sono diverse settimane che il brano gira in radio ma solo questo pomeriggio, 26 giugno 2023, è stato rilasciato il video su YouTube. Qui sotto potete vedere il videoclip completo. Se aguzzate bene la vista potrete notare anche il coreografo.

Voi siete riusciti a trovarlo? Fatecelo sapere. E diteci anche se vi piace il video di Disco Paradise. Il tutto si svolge all’interno di una discoteca in cui le persone sono vestite con abiti anni ’80.

Per primo vediamo Fedez che si aggira per la discoteca, quando a un certo punta nota Annalisa che si avvia verso la pista da ballo. A fare da DJ troviamo gli Articolo 31.

Alla fine tutti quanti scendono in pista a ballare sulle note della canzone. Intorno ai protagonisti tutti gli altri ospiti della discoteca. Cosa ne pensate? Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.