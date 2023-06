NEWS

Nicolò Figini | 29 Giugno 2023

Il rumor su Isabella di Temptation Island 2023

Gli spettatori hanno visto una sola puntata di Temptation Island 2023 e già le segnalazione sui concorrenti non sembrano avere fine. In particolare, stiamo parlando della copia formata da Isabella e Manuel. Lunedì 26 giugno, infatti, il ragazzo si è lamentato con le tentatrice del fatto che la fidanzata continua a denigrare il suo lavoro e per tale ragione soffre molto:

“Sento che non vengono accettate le persone che mi stanno intorno. Alcuni comportamenti della mia famiglia non vengono capiti, ma ci sta. Anche io non capisco come si comportano a casa sua, ma io me ne frego. Sono persone più umili, terra terra. Magari questo non viene accettato.

Non mi compro un paio di scarpe per portare lei a cena. Mi sveglio la mattina presto, porto giù il cane e poi sistemo casa. Poi inizio a studiare. Lei adesso non lavora, la mattina si sveglia e non fa niente. È normale che per lei è più facile. Non è che io non ho iniziative, è che economicamente non riesco. Sai che brutto?”.

In queste ore, tuttavia, è spuntata una nuova segnalazione su Isabella. Una fan di Deianira Marzano, la quale ha pubblicato la Storia sul proprio profilo Instagram, ha confermato la versione del ragazzo lasciando anche intendere che Isabella tradirebbe Manuel:

“Conosco molto bene la signorina Isabella, quella che sta partecipando con Manuel a Temptation Island 2023. Beh, fosse solo il problema che lei pare sia classista… Nel nostro ambiente di lavoro, che è lo stesso, si vocifera che da un bel po’ abbiamo un ‘amico’ speciale”.

Che cosa ci sarà di vero in tutto questo non possiamo ancora dirlo. Dovremo attendere di capire che cosa accadrà alla coppia nelle prossime settimane. Al momento i loro profili Instagram sono privati. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.