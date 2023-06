NEWS

Andrea Sanna | 5 Giugno 2023

Amici 22

Cricca e Joey ballano Bellissima

Grande protagonista di Amici 22, Cricca in queste ore ha attirato su di sé l’attenzione per un video decisamente molto divertente. Il cantante ed ex allievo della scuola più famosa d’Italia ha incontrato Joey Di Stefano. Quest’ultimo, ballerino di professione, è diventato virale su TikTok per diversi contenuti in cui mostra le coreografie delle canzoni virali del momento.

Dopo aver già coinvolto diverse celebrity e aver persino fatto parte della coreografia di Disco Paradise (nuovo singolo di Fedez con Annalisa, J-Ax e gli Articolo 31), stavolta Joey ritrova invece Cricca. In che modo? Vi chiederete? I due si sono ritrovati per ballare insieme “Bellissima”. Il coreografo ha insegnato al cantante Cricca i passi di danza e il giovane artista si è cimentato a modo suo nel replicare ogni singolo movimento.

Il risultato, come mostrato dal video sottostante, è davvero molto divertente e ha attirato l’attenzione di tanti utenti diventando virale sul web. Si contano già tantissimi like, commenti, visualizzazioni e condivisioni di questo breve e simpatico momento. Cricca ha persino commentato sotto dicendo: “Io ci ho provato, il ballo diciamo non è il mio forte”, per poi aggiungere delle emoji del cuore e le risate. Joey però ha voluto rassicurarlo: “Sei un grande”.

Il web anche ha preso positivamente questo incontro tra Cricca e Joey Di Stefano e non sono mancati commenti davvero molto carini: “Il multiverso esiste”, ha scritto qualcuno affascinato dalla cosa. I più hanno fatto tanti complimenti comunque a entrambi e c’è chi si è detto incuriosito nel vedere il cantante in queste nuove vesti.

Insomma Cricca ha stupito ancora una volta tutti, ma non con la sua musica! Piuttosto con un balletto virale sul web in cui balla con Joey Di Stefano e non una coreografia qualsiasi!

Seguiteci per altre news e curiosità su Cricca e Amici!