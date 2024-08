In queste ore Edoardo Donnamaria ha rilasciato la sua nuova canzone, Senza parole, che ha immediatamente attirato l’attenzione del web. Non è infatti mancata la reazione dei fan di Antonella Fiordelisi, che hanno accusato il cantante.

La reazione dei fan di Antonella alla canzone di Donnamaria

Dopo la fine del Grande Fratello Vip 7 si è molto parlato di Edoardo Donnamaria e di Antonella Fiordelisi. La relazione tra i due ex Vipponi, nata proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, come sappiamo non è terminata nel migliore dei modi e a oggi sia il conduttore che l’ex schermitrice hanno voltato del tutto pagina, lasciandosi il passato alle spalle. Nel mentre Edoardo ha anche debuttato come cantante, dando il via alla sua carriera musicale. Il giovane artista ha così pubblicato diversi singoli che hanno ottenuto un ottimo successo e cha hanno scalato le classifiche.

Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Drojette (nome d’arte dell’ex Vippone) ha infatti pubblicato la sua nuova canzone, intitolata Senza parole, che ha già trovato il consenso del grande pubblico. O meglio, di gran parte di esso.

Sì, perché alcuni fedeli fan di Antonella Fiordelisi non hanno preso di buon occhio il nuovo brano di Donnamaria. Secondo i più maliziosi, il testo del pezzo conterrebbe alcuni espliciti riferimenti all’ex schermitrice e a quel punto sui social è scoppiata la rivolta. A non passare inosservate sono state in particolare due frasi della canzone, che recitano: “Ho scritto per te pezzi che io voglio scordare perché non ti penso” e “È solo colpa tua, se la gente intorno ti usa”.

Naturalmente precisiamo che quanto vi abbiamo appena raccontato corrisponde solo ed esclusivamente al pensiero di alcuni fan. Non c’è infatti alcuna prova che confermerebbe il fatto che Edoardo si stesse riferendo alla sua relazione con Antonella Fiordelisi. Di conseguenza dunque il tutto è da prendere con le pinze.