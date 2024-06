Pochi giorni fa Edoardo Donnamaria ha rilasciato il suo nuovo singolo, Sbadato, e in queste ore l’ex Vippone del Grande Fratello Vip è tornato a esibirsi live per presentare la canzone.

Il nuovo singolo di Edoardo Donnamaria

È trascorso più di un anno da quando Edoardo Donnamaria ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7, mettendo così un punto alla sua esperienza all’interno del reality show. Senza dubbio il conduttore è stato uno dei protagonisti assoluti del programma, in particolare per via della sua turbolenta relazione con Antonella Fiordelisi. Dopo la fine della trasmissione i due si sono frequentati per qualche mese. A un tratto però le cose hanno smesso di funzionare e così gli ex Vipponi si sono detti addio una volta per tutte. Nonostante per lungo tempo i fan abbiano sperato in un ritorno di fiamma, a oggi la coppia ha preso strade del tutto diverse ed entrambi sembrerebbero essersi lasciati il passato alle spalle.

Nel mentre Edoardo ha iniziato a concentrarsi sulla sua carriera e come ben sappiamo ha anche debuttato nel mondo della musica. Donnamaria ha infatti rilasciato diversi singoli, uno dei quali dedicato anche alla sua ex fidanzata Antonella, che hanno immediatamente fatto breccia nel cuore dei fan.

In questi giorni come se non bastasse è arrivata l’ennesima sorpresa. Edoardo Donnamaria ha infatti pubblicato il suo nuovo atteso singolo, intitolato Sbadato. Ma non solo. Nelle ultime ore l’ex Vippone è anche tornato a esibirsi live, in occasione del Pizza Village a Napoli. Sul palco di RTL 102.5 così Edoardo ha presentato proprio il recente brano e il video della sua performance ha fatto in breve il giro del web.

Di recente intanto Donnamaria è anche finito al centro del gossip. Il cantante è stato infatti beccato in compagnia della figlia di Anna Pettinelli, con la quale ha da anni un bel rapporto di amicizia. I più maliziosi tuttavia hanno ipotizzato a una presunta relazione, che tuttavia a oggi non è stata confermata.