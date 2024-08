Cambio di programmazione in casa Mediaset! Stando alle ultime voci di corridoio infatti la partenza della nuova edizione di Uomini e Donne potrebbe slittare.

Cambia la programmazione di Uomini e Donne?

Uomini e Donne è finalmente iniziato! Poche ore fa presso gli Studi Elios in Roma si è svolta la registrazione della prima puntata della nuova edizione e in studio non sono mancati i colpi di scena. Come ci hanno rivelato le anticipazioni, a tornare sono stati tutti i più amati volti del Trono Over. Dopo mesi di assenza a sedere nuovamente nel parterre di Cavalieri è stato anche Armando Incarnato. Immancabile anche Mario Cusitore, che dopo la fine della conoscenza con Ida Platano sembrerebbe essere entrato a far parte del cast del dating show.

Nel corso della registrazione sono stati anche presentati i tre nuovi tronisti: Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli. Si mormora però che la quarta e ultima poltrona rossa sia destinata proprio a Ida, assente in studio per via di un apparente malore. In attesa di scoprire cosa accadrà però poco fa è arrivata una notizia che ha frenato l’entusiasmo dei fan.

Come sappiamo, in rete da settimane si parla del ritorno di Uomini e Donne su Canale 5. La partenza del dating show sembrava prevista per lunedì 9 settembre. Tuttavia adesso pare che le cose potrebbe andare in maniera diversa. Stando a quanto ha rivelato Lorenzo Pugnaloni, la partenza della nuova edizione potrebbe slittare al 16 settembre. Il motivo? Mediaset potrebbe decidere di proseguire con la messa in onda della fortunata serie turca My home my destiny.

Attualmente però si tratta solo di indiscrezioni. A oggi infatti né Canale 5 né i canali ufficiali del dating show hanno annunciato il cambio di programmazione e solo nei giorni a venire ne sapremo di più in merito.