NEWS

Andrea Sanna | 21 Luglio 2023

Edoardo Donnamaria GF Vip 7

La dedica di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria dopo Il cielo stanotte, canzone dedicata ad Antonella Fiordelisi, torna con un nuovo pezzo sempre in riferimento alla sua ex fidanzata. Si chiama Piccolo sole ed è uscito poche ore fa.

Ma no, non si tratta di una canzone (così come le altre) scritte per un suo imminente arrivo al Festival di Sanremo. Crede che chiunque fa musica di certo aspira a quel sogno, ma Edoardo Donnamaria non vuole bruciare le tappe: “Se ne parlerà quando sarò pronto al 100%”. E per spiegare il suo pensiero ha utilizzato la metafora della Champions League: “Non giochi la finale se non ti sei allenato”.

Come da lui stesso raccontato a SoundsBlog si tratta di un brano che ha scritto subito dopo la sua uscita dalla Casa del GF Vip, dove appunto ha conosciuto e si è innamorato dell’influencer.

Oggi Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non stanno più insieme e lo sappiamo bene tutti. Sembrano non esserci margini di ritorno, almeno stando alle loro ferme posizioni. Lui però nell’intervista ha preferito non parlarne. Non vuole farlo perché teme che le sue parole possano essere strumentalizzate dai giornali: “Ma anche da lei”. E proprio a riguardo ha spiegato: “Altrimenti ora fa il post Instagram scrivendo ‘Edoardo in un’intervista ha detto che non stiamo più insieme, che cattivo, io invece sono qua che soffro…”

Nel suo discorso Edoardo Donnamaria ha continuato a dire che Antonella racconta molto di sé sui social e che comunque fa parte del suo modo di essere. In ogni caso reputa la storia d’amore con la Fiordelisi: “per molti versi bellissima”. A tal proposito ha ammesso infatti che per tutte le canzoni scritte da quando ha concluso il GF Vip ha tratto ispirazione dal loro rapporto.