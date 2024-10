A Don’t Forget the Lyrics una concorrente canta Tuta Gold di Mahmood ma fa una gaffe epica che in breve diventa virale

Nel corso di una delle ultime puntate di Don’t Forget the Lyrics, una concorrente ha cantato Tuta Gold di Mahmood, commettendo però una simpatica gaffe.

La gaffe a Don’t Forget the Lyrics

Senza dubbio uno dei programmi più seguiti e amati sul Nove è Don’t Forget the Lyrics. Il game show musicale condotto da Gabriele Corsi da ormai qualche anno tiene compagnia al grande pubblico, che si diverte a giocare insieme ai concorrenti. Scopo del gioco è quello di ricordare a memoria alcuni dei brani più celebri della musica italiana e inserire le parole mancanti nei testi delle canzoni. Sera dopo sera così i tre partecipanti dovranno dimostrare la loro cultura musicale e non mancano risate e tante emozioni.

Tuttavia proprio nel corso di una delle ultime puntate della trasmissione è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il web. Una delle concorrenti stava infatti cantando Tuta Gold di Mahmood, brano in gara all’ultimo Festival di Sanremo, quando a un tratto ha commesso una simpatica gaffe che in breve è diventata virale sui social. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto.

La concorrente di Don’t Forget the Lyrics doveva infatti inserire alcune parole mancanti, ma quando è arrivata al ritornello, che recita: “Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra”, è arrivata la piccola gaffe. Al posto della parola “fra”, la concorrente ha infatti detto “fro”, scatenando le risate del pubblico. Il video del momento nel mentre ha fatto il breve del web, diventando così virale.

Il pubblico intanto si sta godendo questa nuova edizione del game show musicale, che ormai è uno dei programmi più celebri tra quelli in onda sul Nove. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento dal lunedì al venerdì alle 19.30, come sempre con Gabriele Corsi.