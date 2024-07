Durante un recente concerto, Mahmood ha fatto salire sul palco una fan per ballare il brano sanremese Tuta Gold.

Il gesto di Mahmood non passa inosservato

È di certo un periodo d’oro questo per Mahmood. Solo lo scorso febbraio il cantante ha preso parte al Festival di Sanremo, dove ha conquistato tutti con la sua Tuta Gold, che in breve è diventata una vera hit. Successivamente il giovane artista ha rilasciato il suo nuovo atteso album di inediti, Nei letti degli altri, che ha ottenuto un ottimo successo e ha scalato in fretta le classifiche. Allo stesso tempo Alessandro ha anche dato il via al tour europeo, che ha registrato sold out su sold out, e solo di recente è partito il tour estivo italiano, che nelle prossime settimane lo porterà in giro per il nostro paese.

In rete intanto di recente si mormora che il cantante di Soldi il prossimo febbraio possa tornare sul palco del Teatro Ariston, stavolta però in una veste del tutto nuova. Stando alle voci di corridoio emerse in questi giorni, Alessandro potrebbe affiancare Carlo Conti come co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo, così come accaduto in passato con Tiziano Ferro, Elodie e Marco Mengoni.

In attesa di saperne di più, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Nel corso di un recente concerto infatti Mahmood ha deciso di far salire sul palco una giovane fan per farle ballare Tuta Gold. Ovviamente il video del momento ha fatto in breve il giro del web e in molti hanno apprezzato il gesto del cantante, che alla fine ha stretto in un lungo abbraccio la fortunata ragazza.

lui che fa salire la ragazza sul palco per ballare insieme 😭 pic.twitter.com/d4lQyMW1pM — Chiara (@nonmoltochiara) July 3, 2024

Alessandro intanto continua a concentrarsi sul suo tour, che durerà ancora per diverse settimane, e senza dubio anche nel corso delle prossime date non mancheranno le emozioni.